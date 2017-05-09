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"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал футбольной Лиги чемпионов

Спорт
9 мая, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1, в первом матче сильнее был также итальянский клуб - 2:0

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Футболисты "Ювентуса"

Футболисты "Ювентуса"

© EPA/ANDREA DI MARCO

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" дома одержал победу над "Монако", представляющим Францию, со счетом 2:1 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Марио Манджукич (33-я минута) и Дани Алвес (44). Гости ответили точным ударом Килиана Мбаппе (69). Этот матч стал 150-м в еврокубках для вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, он стал десятым футболистом, достигшим данной отметки. Мбаппе стал самым молодым игроком, который забил мяч в матче полуфинала Лиги чемпионов (18 лет 140 дней).

В решающем матче турнира "Ювентус" встретится с сильнейшим в противостоянии между испанскими "Реалом" и "Атлетико", которые свою ответную игру 1/2 финала проведут 10 мая.

Финал пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

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