Аллегри: "Ювентус" хочет выиграть Лигу чемпионов ради болельщиков и Буффона

Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по ОттавеОбщество 10 мая, 3:25
ABC: Коми сообщили об увольнении по телефонуМеждународная панорама 10 мая, 3:09
Аллегри: "Ювентус" хочет выиграть Лигу чемпионов ради болельщиков и БуффонаСпорт 10 мая, 3:07
Минюст поставил в вину Коми ошибки в конце расследования "электронного скандала" КлинтонМеждународная панорама 10 мая, 2:54
В Лондоне открылась ретроспективная выставка, посвященная Pink FloydКультура 10 мая, 2:49
Маккейн: увольнение Коми подтвердило важность расследования вмешательства РФ в выборы СШАМеждународная панорама 10 мая, 2:37
СМИ: в Чили манифестация школьников и студентов обернулась столкновениями с полициейМеждународная панорама 10 мая, 2:33
Новым президентом Республики Корея стал Мун Чжэ ИнМеждународная панорама 10 мая, 2:27
Анна Нетребко и Театр имени Наталии Сац получили Международную оперную премию в ЛондонеКультура 10 мая, 2:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что футболисты его команды постараются победить в Лиге чемпионов ради болельщиков клуба и голкипера Джанлуиджи Буффона. Такое мнение тренер высказал после ответной встречи полуфинала Лиги чемпионов с "Монако", слова Аллегри приводит французское издание Lequipe.
Итальянский "Ювентус" на своем поле обыграл "Монако", представляющий Францию, со счетом 2:1 в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первая встреча в Монте-Карло также завершилась победой "Ювентуса" - 2:0.
"Нужно поздравить и отдать должное "Монако", который показал качественный футбол в обоих матчах, талантливые футболисты "Монако" заслуживают только лестных слов. Будем надеяться, что в этот раз нам удастся выиграть финал Лиги чемпионов матч ради Буффона и наших болельщиков. Выйти в финал во второй раз за три года - очень непростая задача, нужно поздравить игроков "Ювентуса". Мы по-прежнему участвуем в трех турнирах, но пока ничего не выиграли, мы поступательно идем к целям", - сказал Аллегри.
10 мая состоится ответный полуфинал в паре испанских команд "Атлетико" и "Реал" (первая игра завершилась домашней победой "Реала" - 3:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).