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Аллегри: "Ювентус" хочет выиграть Лигу чемпионов ради болельщиков и Буффона

Спорт
10 мая, 3:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Соперник "Ювентуса" по финалу Лиги чемпионов сезона-2016/17 определится в среду в матче между испанскими командами "Атлетико" и "Реал"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри

© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что футболисты его команды постараются победить в Лиге чемпионов ради болельщиков клуба и голкипера Джанлуиджи Буффона. Такое мнение тренер высказал после ответной встречи полуфинала Лиги чемпионов с "Монако", слова Аллегри приводит французское издание Lequipe.

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"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал футбольной Лиги чемпионов

Итальянский "Ювентус" на своем поле обыграл "Монако", представляющий Францию, со счетом 2:1 в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первая встреча в Монте-Карло также завершилась победой "Ювентуса" - 2:0.

"Нужно поздравить и отдать должное "Монако", который показал качественный футбол в обоих матчах, талантливые футболисты "Монако" заслуживают только лестных слов. Будем надеяться, что в этот раз нам удастся выиграть финал Лиги чемпионов матч ради Буффона и наших болельщиков. Выйти в финал во второй раз за три года - очень непростая задача, нужно поздравить игроков "Ювентуса". Мы по-прежнему участвуем в трех турнирах, но пока ничего не выиграли, мы поступательно идем к целям", - сказал Аллегри.

10 мая состоится ответный полуфинал в паре испанских команд "Атлетико" и "Реал" (первая игра завершилась домашней победой "Реала" - 3:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

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