Mirror: Ибрагимович может потерять до £30 млн из-за травмы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за английский "Манчестер Юнайтед", может потерять почти £30 млн из-за травмы колена. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

Ибрагимович в апреле получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта" и выбыл до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. Ранее британские СМИ сообщали, что "Манчестер Юнайтед" из-за травмы нападающего не будет продлевать контракт, который истекает летом 2017 года.

В нынешнем сезоне Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом манкунианского клуба, заработав 19,1 млн фунтов. Швед, на счету которого 28 голов, мог получить дополнительный бонус в размере £1,91 млн, если бы отметился 36 забитыми мячами. Также сообщается, что контракт Ибрагимовича был бы автоматически продлен еще на один год, если бы он вышел в стартовом составе в 31 матче чемпионата Англии (на данный момент на его счету 27 игр) или "Манчестер Юнайтед" финишировал бы в первой тройке.

В случае попадания клуба в групповую стадию Лиги чемпионов шведский форвард мог бы получить £9,75 млн.

Ибрагимович перешел в "Манчестере Юнайтед" на правах свободного агента летом 2016 года.