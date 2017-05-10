Mirror: Ибрагимович может потерять до £30 млн из-за травмы

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за английский "Манчестер Юнайтед", может потерять почти £30 млн из-за травмы колена. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.
Ибрагимович в апреле получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта" и выбыл до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. Ранее британские СМИ сообщали, что "Манчестер Юнайтед" из-за травмы нападающего не будет продлевать контракт, который истекает летом 2017 года.
В нынешнем сезоне Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом манкунианского клуба, заработав 19,1 млн фунтов. Швед, на счету которого 28 голов, мог получить дополнительный бонус в размере £1,91 млн, если бы отметился 36 забитыми мячами. Также сообщается, что контракт Ибрагимовича был бы автоматически продлен еще на один год, если бы он вышел в стартовом составе в 31 матче чемпионата Англии (на данный момент на его счету 27 игр) или "Манчестер Юнайтед" финишировал бы в первой тройке.
В случае попадания клуба в групповую стадию Лиги чемпионов шведский форвард мог бы получить £9,75 млн.
Ибрагимович перешел в "Манчестере Юнайтед" на правах свободного агента летом 2016 года.