Потанин: задача "Норникеля" - сделать спортивный образ жизни нормой в России

СОЧИ, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Компания "Норильский никель" намерена изменить отношение к спорту в России, сделав спортивный образ жизни нормой для населения страны. Об этом на пресс-конференции перед гала-матчем Ночной хоккейной лиги рассказал президент "Норильского никеля" Владимир Потанин.

В среду в Сочи пройдет гала-матч VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в нем примет участие президент России Владимир Путин. В середине апреля было объявлено, что "Норникель" стал новым генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги, а Потанин возглавил фонд развития турнира.

"Наша задача - изменить отношение к спорту, сделать спортивный образ жизни нормой. Каждый делает это как может. Не только "Норильский никель" поддерживает спорт. У кого-то хватает сил работать только в своем регионе", - сказал Потанин.

"Если говорить о нашей компании, то спонсирование профессионального спорта к массовому идет в соотношении один к трем, мы больше вкладываем в массовый спорт, - продолжил он. - Радует, что инициатива родилась не сверху, а снизу, а коллеги по Ночной хоккейной лиге увидели во мне единомышленника по духу. Сколько "Норникель" выделяет на спорт всего? Такая сумма есть, ее можно посчитать, это порядка нескольких миллиардов рублей, но здесь не в общей сумме дело, вы знаете, иногда очень небольшие средства позволяют так всколыхнуть инициативу, что не купишь ни за какие деньги".

"Норникель" - партнер Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийской команды России, Международной федерации студенческого спорта, генеральный партнер XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, Ассоциации мини- футбола России и общероссийского проекта "Мини-футбол в школу - Регион Заполярье", Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд мирового хоккея, Федерации керлинга России и международного турнира Curling Arctic Cup - 2017. Кроме того, "Норникель" владеет баскетбольным клубом ЦСКА и мини- футбольным клубом "Норильский никель".

С 2015 года компания является официальным партнером Российского футбольного союза (РФС) и сборной России по футболу. Контракт рассчитан на четыре года, включая период проведения домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года, первоочередной целью данного соглашения является развитие детского и юношеского футбола в России.

Тема хоккея близка Потанину

Потанин, являясь главой попечительского совета фонда развития Ночной хоккейной лиги, контролирует специально созданную целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея и другие ключевые проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта.

"Я сам люблю играть в хоккей, мне эта тема очень близка, - сказал Потанин. - Вместе с коллегами участвую в ночной лиге. Поддерживаем и Лигу легенд, где мы не ударяем в грязь лицом. Все наши инициативы исходят от души".

"Все хотят быть здоровыми и долго жить. Нам важно быть в чем-то сильными и в чем-то побеждать. Это укрепляет наш дух", - подытожил бизнесмен.

С 3 по 17 мая в Сочи проходят игры финала шестого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. Участие принимают 149 команд из 76 регионов РФ.

Ночная хоккейная лига - любительская спортивная организация. Задача, которая перед ней стоит - это развитие массового хоккея в стране. Участие в лиге могут принять все желающие из всех регионов России. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта РФ.