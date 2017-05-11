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Тренер: вынужденная пауза в матче ЧМ по хоккею с немцами разозлила сборную Словакии

Спорт
11 мая, 1:04 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Начало второго периода матча чемпионата мира по хоккею между сборными Германии и Словакии было задержано на 20 минут из-за проблем с заливкой льда

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© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Пауза перед стартом второго периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Германии и Словакии, вызванная проблемами со льдом, разозлила словацких хоккеистов. Такое мнение журналистам высказал тренер словацкой сборной Здено Цигер, отвечая на вопрос ТАСС.

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В среду словаки уступили команде Германии по буллитам со счетом 2:3 в матче группового этапа чемпионата мира. Начало второго периода было задержано на 20 минут из-за проблем с заливкой льда.

"Мы отлично играли в первом периоде. После прошлой игры ребята сделали выводы. Нам было тяжело, спасибо мои парням, что смогли показать хорошую игру", - сказал Цигер.

"Мы ждали слишком долго во время паузы, моих хоккеистов это немного разозлило, - продолжил специалист. - Нужно было перезалить лед, рефери сказал, что это было небезопасно. Поэтому мы ничего не могли с этим поделать".

"Я рад, что получилось вытащить матч, отыграв две шайбы и дожав соперника. Нам повезло, но это не имеет значение", - прокомментировал игру главный тренер сборной Германии Марко Штурм.

В середине первого периода был заменен основной голкипер немецкой команды Томас Грайс. "Он получил небольшое повреждение. Не думаю, что там что-то серьезное. Но нам нужно посмотреть за его состоянием", - сказал Штурм.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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