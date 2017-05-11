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ФК "Спартак" оштрафован на 155 тысяч рублей по итогам матча с "Томью"

Спорт
11 мая, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

"Спартак" оштрафован за использование болельщиками пиротехники на 30 тысяч, за скандирование оскорбительных кричалок - на 100, за несанкционированный баннер - на 25

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 155 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата страны с "Томью". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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"Спартак" оштрафован за использование болельщиками пиротехники на 30 тысяч, за скандирование оскорбительных кричалок - на 100. Плюс был продемонстрирован несогласованный баннер оскорбительного содержания в адрес "Зенита" - штраф в 25 тысяч", - сказал он.

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов оштрафован на 20 тысяч (второй случай в сезоне) за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время встречи с "Оренбургом". "Зенит" оштрафован на 20 тысяч за бросание болельщиками посторонних предметов во время матча с "Тереком". "Арсенал" по итогам встречи с "Ростовом" оштрафован на 10 тысяч за использование болельщиками пиротехники и на 50 тысяч за скандирование оскорбительных кричалок. "Рубин" оштрафован на 40 тысяч за скандирование боельщиками оскорбительных кричалок во время матча с "Уфой"; спортивный директор клуба Ильгиз Фахриев оштрафован на 10 тысяч (первый случай) за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

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