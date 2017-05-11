Боксер Алоян может провести очередной бой в конце лета - начале осени

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Михаил Алоян может провести следующий бой на профессиональном ринге в конце лета - начале осени. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

Алоян в четверг дебютировал на профессиональном ринге. В 10-раундовом поединке в весовой категории до 52,16 кг в Кемерове он выиграл у никарагуанца Ядера Кардосы по очкам.

"У нас стояла задача деклассировать соперника. Еще есть моменты, над которыми предстоит работать. Следующий поединок планируем в конце лета - начале осени. Но на большие бои нам выходить пока рано, необходимо провести два- три поединка", - сказал Кравцов.

Алоян - бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне, двукратный чемпион мира, чемпион Европы в весовой категории до 52 кг. На Играх в Рио-де-Жанейро он стал серебряным призером, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил россиянина награды за употребление допинга. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.