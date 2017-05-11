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Призер ОИ-2012 боксер Алоян победил в первом поединке на профессиональном ринге

Спорт
11 мая, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Россиянин выиграл у никарагуанца Ядера Кардосы по очкам

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Миша Алоян

Миша Алоян

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Михаил Алоян удачно дебютировал на профессиональном ринге. В 10-раундовом поединке весовой категории до 52,16 кг в Кемерово он выиграл у никарагуанца Ядера Кардосы по очкам.

Первоначально 28-летний Алоян планировал дебютировать в профессионалах 29 апреля в поединке с доминиканцем Норберто Хименесом, но бой был отменен.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.

В активе 28-летнего Кардосы 22 победы (6 нокаутом), 12 поражений, 1 ничья.

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