"Аякс" проиграл "Лиону", но вышел в финал футбольной Лиги Европы

Гонщики Боттас и Риккьярдо могут продолжить уникальную серию Гран-при ИспанииСпорт 12 мая, 0:12
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в СШАМеждународная панорама 12 мая, 0:03
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" и вышел в финал футбольной Лиги ЕвропыСпорт 12 мая, 0:01
"Аякс" проиграл "Лиону", но вышел в финал футбольной Лиги ЕвропыСпорт 12 мая, 0:00
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый домПолитика 11 мая, 23:47
Сборная Канады по хоккею одержала волевую победу над французами в матче ЧМСпорт 11 мая, 23:30
Сборная Швеции победила команду Латвии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 11 мая, 23:29
Алекно: волейболисты "Зенита" показали, что им не безразличен чемпионат РоссииСпорт 11 мая, 22:26
Лавров: в Арктике нет потенциала для какого-либо конфликтаПолитика 11 мая, 22:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Голландский "Аякс" на выезде проиграл французскому "Лиону" со счетом 1:3 во втором матче 1/2 финала футбольной Лиги Европы, но вышел в финал турнира.
В составе "Аякса" мяч забил Каспер Дольберг (27-я минута). У хозяев дважды в течение двух минут отличился Александр Ляказетт (45 - с пенальти, 45), еще один гол на счету Рашида Геззаля (81). На 84-й минуте футболист "Аякса" Ник Виргевер был удален с поля.
Первая встреча в Амстердаме завершилась крупной победой "Аякса" со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух встреч дальше прошел голландский клуб.
В решающий встрече "Аякс" сыграет с английским клубом "Манчестер Юнайтед", который в своем полуфинале был сильнее испанской "Сельты". Команды встречались четыре раза в истории. В сезоне-1976/77 жеребьевка свела клубы в 1/32 финала Кубка УЕФА, гостевую встречу англичане проиграли (0:1), но в домашнем матче смогли исправить ситуацию и пройти дальше (2:0). Еще два раза команды встречались на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2011/12, и по сумме двух матчей снова сильнее была команда из Манчестера - победа 2:0 в гостях и поражение 1:2 дома.
Финал пройдет 24 мая в шведской Сольне.