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"Аякс" проиграл "Лиону", но вышел в финал футбольной Лиги Европы

Спорт
12 мая, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Французский клуб победил со счетом 3:1

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© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Голландский "Аякс" на выезде проиграл французскому "Лиону" со счетом 1:3 во втором матче 1/2 финала футбольной Лиги Европы, но вышел в финал турнира.

В составе "Аякса" мяч забил Каспер Дольберг (27-я минута). У хозяев дважды в течение двух минут отличился Александр Ляказетт (45 - с пенальти, 45), еще один гол на счету Рашида Геззаля (81). На 84-й минуте футболист "Аякса" Ник Виргевер был удален с поля.

Первая встреча в Амстердаме завершилась крупной победой "Аякса" со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух встреч дальше прошел голландский клуб.

В решающий встрече "Аякс" сыграет с английским клубом "Манчестер Юнайтед", который в своем полуфинале был сильнее испанской "Сельты". Команды встречались четыре раза в истории. В сезоне-1976/77 жеребьевка свела клубы в 1/32 финала Кубка УЕФА, гостевую встречу англичане проиграли (0:1), но в домашнем матче смогли исправить ситуацию и пройти дальше (2:0). Еще два раза команды встречались на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2011/12, и по сумме двух матчей снова сильнее была команда из Манчестера - победа 2:0 в гостях и поражение 1:2 дома.

Финал пройдет 24 мая в шведской Сольне.

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