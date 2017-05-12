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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" и вышел в финал футбольной Лиги Европы

Спорт
12 мая, 0:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Ответная встреча полуфинала, которая состоялась в Манчестере, завершилась со счетом 1:1

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© EPA/NIGEL RODDIS

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с испанской "Сельтой" со счетом 1:1 в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги Европы и вышел в финал турнира. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

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В составе хозяев мяч забил Маруан Феллайни (17-я минута). У гостей отличился Факундо Ронкалья (85). В концовке встречи игроки команд Эрик Байи (МЮ) и Факундо Ронкалья ("Сельта") получили красные карточки за неспортивное поведение.

Первая встреча полуфинала в Виго завершилась победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

В решающем матче "Манчестер" встретится с голландским "Аяксом", который по сумме двух матчей был сильнее французского "Лиона". Команды встречались четыре раза в истории. В сезоне-1976/77 жеребьевка свела клубы в 1/32 финала Кубка УЕФА, гостевую встречу англичане проиграли (0:1), но в домашнем матче смогли исправить ситуацию и пройти дальше (2:0). Еще два раза команды встречались на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2011/12, и по сумме двух матчей опять снова был сильнее "Манчестер" - победа 2:0 в гостях и поражение 1:2 дома.

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в Стокгольме.

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