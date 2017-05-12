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Игрок: отсутствие Овечкина на ЧМ станет плюсом для хоккеистов Латвии

Спорт
12 мая, 0:59 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Нападающий Александр Овечкин не сможет принять участие в чемпионате мира по хоккею из-за травмы

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Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (в центре)

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (в центре)

© Артем Коротаев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отсутствие форварда Александра Овечкина на чемпионате мира в Кельне и Париже станет плюсом для сборной Латвии, которой еще предстоит матч с командой России на предварительном этапе. Об этом журналистам рассказал нападающий и капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш.

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Вратарь сборной Латвии расстроен тем, что Овечкин не приедет на ЧМ по хоккею

Ранее стало известно, что из "Вашингтона", завершившего борьбу в Кубке Стэнли, в сборную России приедут защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.

"Конечно, плюс для нас, что он (Овечкин) не приедет. Он один из лучших игроков в мире, здорово работает, у него сумасшедший бросок, который ни вратарям, ни игрокам неприятно блокировать. Это плюс нам, и минус, наверное, России", - сказал Даугавиньш.

Латвийцы потерпели первое поражение на турнире, уступив шведам со счетом 0:2.

"Мы знали, что со шведами точно легко не будет: у них столько мастерства, они хорошо двигаются. То, что мы пропустили первый гол и не сдались, тоже показывает, что мы готовы играть, заработали много большинства. Просто нам немного мастерства не хватило, чтобы все исполнить. В третьем периоде было достаточно шансов, чтобы вытащить его и завершить игру в нашу пользу", - отметил форвард.

По словам Даугавиньша, латвийская команда плохо использовала возможность, играя в большинстве против троих хоккеистов соперника. "Они тоже хорошо обороняются, а мы не бросали, сколько надо было бросать. Надо было кому-то взять на себя инициативу и бросать при "пять на три". Сегодня старались делать много всяких красивых передач, но это не работает", - добавил он.

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