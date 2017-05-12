Медведев: российский спорт должен иметь профильных юристов

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российскому спорту необходимо готовить профильных юристов для того, чтобы квалифицированно решать вопросы, в том числе судебные, подобные таким, как отстранение российской легкоатлетической сборной от участия в международных соревнованиях.

"Вчера я встречался с нашими представителями бизнеса, которые помогают нашим спортсменам, олимпийцам. О чем они справедливо сказали, что, конечно, нужно обратить внимание на юридическую сторону всего того, что случилось. Я сейчас даже оценок не даю, но на будущее все-таки (необходимо) готовить юристов спортивных", - сказал Медведев во время осмотра легкоатлетического центра в Новогорске.

Он отметил, что это актуальный вопрос. "Чтобы не только с иностранцами работать, чтобы самим понимать, куда идти, как поступать", - сказал Медведев, подчеркнув, что этот вопрос должен быть поставлен на системную основу.

Глава Минспорта Павел Колобков рассказал, что иностранные специалисты пытаются получить допуск на закрытые территории, где сейчас тренируются российские спортсмены, хотя этот допуск туда запрещен. По его словам, специалистам WADA предлагают найти российских граждан, которые могут получить допуск на закрытые территории.

Глава правительства на это заметил, что такие действия предпринимаются с участием зарубежных спецслужб, которые заодно пытаются выведать различные секреты. Главный тренер российской сборной по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, что российские спортсмены по-прежнему ждут от международной федерации допуска на международные соревнования. Полный допуск означает, что участвовать может вся сборная - это 1100 человек, основной состав - это 300 человек.

"90 у нас в режиме ожидания. Пока они нам подтверждения не дали - ни нет, ни да. Они перепроверяют допинг-пробы по докладу Макларена, поэтому мы ждем", - сказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко обратил внимание, что в международную комиссию, которая принимала решение по недопуску российской сборной к участию в международных соревнованиях, входили и такие спортсмены, которые сейчас обвиняются в коррупции, а против предыдущего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) возбуждено уголовное дело. "Они еще нас упрекают", - заметил Медведев.