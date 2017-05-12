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Сборная Швеции разгромила команду Италии на чемпионате мира по хоккею

Спорт
12 мая, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:1

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Хоккеисты сборной Швеции

Хоккеисты сборной Швеции

© EPA/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции победила команду Италии со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

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В составе сборной Италии шайбу забросил Джованни Морини (24-я минута). В команде Швеции отличились Виктор Раск (4), Филип Хольм (9), Йонас Бродин (30), Элиас Линдхольм (41), Линус Умарк (51), Карл Клингберг (55), Джоэль Эрикссон Эк (57), Джон Клингберг (59).

Сборная Швеции вышла на второе место в группе А с 10 очками. Команда Италии идет на последнем месте с одним очком. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, США, Латвии, Германии, Словакии, Дании.

Следующий матч команда Италии проведет 13 мая против сборной Германии. Команда Швеции сыграет с датчанами 14 мая.

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