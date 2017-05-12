Нападающий ЦСКА Чалов избежал серьезной травмы в матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов избежал серьезного повреждения в матче 28-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Об этом на послематчевой пресс- конференции рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В пятницу ЦСКА на домашней арене обыграл "Арсенал" со счетом 3:0. Чалов, забивший в игре два мяча и заработавший пенальти, был заменен в середине второго тайма на Тимура Жамалетдинова. При этом нападающий сам попросил замену и сразу ушел в подтрибунное помещение.

"У Чалова ничего серьезного, к следующему матчу он будет готов", - сказал Гончаренко.

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА в 16 матчах, забил в них пять мячей и сделал одну голевую передачу.