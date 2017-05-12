ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в матче чемпионата России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА нанес разгромное поражение тульскому "Арсеналу" со счетом 3:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

Голы забили Бибрас Натхо (31-я минута, пенальти) и Федор Чалов (41, 53).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 17-й матч "на ноль" в текущем чемпионате России, что является его личным рекордом. Предыдущее достижение вратарь установил в сезоне-2012/13.

Москвичи занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 56 очков. "Арсенал" с 24 очками идет на 15-м месте.

В следующем туре "Арсенал" 17 мая примет пермский "Амкар", в тот же день ЦСКА сыграет в гостях с казанским "Рубином".