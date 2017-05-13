Конте: после чемпионства "Челси" должен завоевать Кубок Англии по футболу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лондонский "Челси" должен завоевать Кубок Англии после своей досрочной победы в чемпионате страны по футболу. Такое мнение высказал главный тренер "Челси" Антонио Конте, слова которого приводит Би-би-си.

В пятницу "Челси" досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, обыграв на выезде "Вест Бромвич" (1:0) в матче 36-го тура. У ближайшего преследователя команды - лондонского "Тоттенхэма" - за три встречи до завершения турнира на 10 очков меньше.

"Это большое достижение для наших футболистов, которых я благодарю за самоотдачу и работу. Их отношение к делу говорило о том, что они могут сделать нечто великое в этом сезоне, мы проделали огромную работу. Сейчас очень важно хорошо отдохнуть и восстановиться. Это великолепный сезон, но теперь мы должны выиграть Кубок Англии", - сказал Конте.

Финал Кубка Англии сезона-2016/17 состоится 27 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В решающем матче старейшего футбольного турнира встретятся "Челси" и лондонский "Арсенал".

Конте стал четвертым тренером, который привел команду к победе в турнире в дебютном сезоне работы. Ранее подобного добивались Жозе Моуринью (сезон-2004/05) и Карло Анчелотти с "Челси" (2009/10), а также Мануэль Пеллегрини во главе "Манчестер Сити" (2013/14). Кроме того, Конте стал четвертым тренером из Италии после Анчелотти, Роберто Манчини ("Манчестер Сити", 2011/12) и Клаудио Раньери ("Лестер", 2015/16), завоевавшим титул чемпиона Англии.