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Конте: после чемпионства "Челси" должен завоевать Кубок Англии по футболу

Спорт
13 мая, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

В пятницу "Челси" досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, обыграв на выезде "Вест Бромвич" (1:0) в матче 36-го тура

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Антонио Конте

Антонио Конте

© EPA/NIGEL RODDIS

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лондонский "Челси" должен завоевать Кубок Англии после своей досрочной победы в чемпионате страны по футболу. Такое мнение высказал главный тренер "Челси" Антонио Конте, слова которого приводит Би-би-си.

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"Челси" стал шестикратным чемпионом Англии по футболу

В пятницу "Челси" досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, обыграв на выезде "Вест Бромвич" (1:0) в матче 36-го тура. У ближайшего преследователя команды - лондонского "Тоттенхэма" - за три встречи до завершения турнира на 10 очков меньше.

"Это большое достижение для наших футболистов, которых я благодарю за самоотдачу и работу. Их отношение к делу говорило о том, что они могут сделать нечто великое в этом сезоне, мы проделали огромную работу. Сейчас очень важно хорошо отдохнуть и восстановиться. Это великолепный сезон, но теперь мы должны выиграть Кубок Англии", - сказал Конте.

Финал Кубка Англии сезона-2016/17 состоится 27 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В решающем матче старейшего футбольного турнира встретятся "Челси" и лондонский "Арсенал".

Конте стал четвертым тренером, который привел команду к победе в турнире в дебютном сезоне работы. Ранее подобного добивались Жозе Моуринью (сезон-2004/05) и Карло Анчелотти с "Челси" (2009/10), а также Мануэль Пеллегрини во главе "Манчестер Сити" (2013/14). Кроме того, Конте стал четвертым тренером из Италии после Анчелотти, Роберто Манчини ("Манчестер Сити", 2011/12) и Клаудио Раньери ("Лестер", 2015/16), завоевавшим титул чемпиона Англии.

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