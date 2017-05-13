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Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в Казани

Спорт
13 мая, 13:03 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, мая. /ТАСС

Гости парка в первый день его работы смогут встретиться со звездами мирового футбола, поучаствовать в мультимедийных конкурсах и викторинах

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© Артур Лебедев/ТАСС

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Парк Кубка конфедераций по футболу 2017 года открылся на площади перед стадионом "Центральный" рядом с казанским Кремлем. В церемонии открытия приняли участие известный бразильской футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо и бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций - 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча.

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"Я очень рад находиться здесь, спасибо что тепло принимаете. Это непередаваемые эмоции участвовать в Кубке конфедераций и чемпионате мира", - подчеркнул Роналдиньо.

"Для нас большая честь приветствовать выдающихся футболистов мира. Буквально через месяц мы будем принимать Кубок конфедераций. Очень рад, что в Казани будет проходить этот спортивный праздник", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Гости парка в первый день его работы смогут встретиться со звездами мирового футбола, поучаствовать в мультимедийных конкурсах и викторинах, принять участие в розыгрыше сувениров с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) и даже бесплатных билетов на матчи Кубка конфедераций в Казани, которые разыгрываются каждые два часа. Большой популярностью у посетителей парка пользовался талисман турнира - волк Забивака, с ним фотографировались и дети, и взрослые. Кроме того, гостям в субботу представят трофей победителей Кубка конфедераций, с которым также можно сделать памятное фото. Вход свободный.

После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе являются звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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