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Хоккейная ассоциация Канады еще не определилась с игроками для дозаявки на ЧМ

Спорт
13 мая, 13:33 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В заявке сборной Канады на чемпионате мира присутствует 23 игрока из 25 возможных, включая только двух вратарей

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Хоккеисты сборной Канады

Хоккеисты сборной Канады

© EPA/HERVE RANCHIN

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Хоккейной ассоциации Канады еще не определилось, кого из игроков заявит на последние две свободные позиции в сборной страны для участия в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации Том Ренни.

В заявке сборной Канады на чемпионате мира присутствует 23 игрока из 25 возможных, включая только двух вратарей.

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"Мы пока еще не решили, кого заявим на оставшиеся два места. Поговорите с Роном Хекстоллом (генменеджером сборной Канады - прим. ТАСС) и Шоном Бурком (его помощником), и вы увидите, что они думают по поводу состава и кто мог бы быть доступен из НХЛ, - сказал Ренни. - Мы сделали несколько запросов по этому поводу несколько дней назад и пока не получили ответа".

"Нужно подходить осторожно к тому, кого вы собираетесь добавлять, потому что иногда это может помешать команде. Мы должны быть уверены в каждом игроке, которого собираемся вызвать", - отметил он.

Канадцы на предварительном этапе в Париже лидируют в группе В, одержав победы в основное время во всех четырех матчах. "Я посмотрел только один матч канадцев - с французами (3:2 - прим. ТАСС), так как прилетел три дня назад. Не всегда все получается хорошо: нам нужно извлекать уроки из каждой игры, поскольку впереди будет еще сложнее", - подчеркнул он.

Национальная хоккейная лига отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. "Какая у нас будет команда в Южной Корее, я пока не могу сказать. Мы работаем над этим вопросом, чтобы сделать конкурентоспособную сборную, и время у нас еще есть", - отметил Ренни.

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