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Сборная США обыграла команду Латвии в матче ЧМ по хоккею

Спорт
13 мая, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу американцев

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная США одержала победу над командой Латвии со счетом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

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В составе победителей шайбы забросили Джей Ти Комфер (29-я минута), Ник Бьюгстад (34), Джонни Годро (39), Эндрю Копп (57) и Дилан Ларкин (59). У проигравших отличились Теодор Блюгерс (12), Каспарс Даугавиньш (21) и Оскар Цибульскис (32).

Сборная США вышла на первое место в группе А, набрав в пяти матчах 12 очков. Латвийцы с девятью очками идут четвертыми. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды России, Швеции, Италии, Германии, Словакии и Дании.

Следующий матч сборная США проведет 14 мая против команды Словакии. Латвийцы 15 мая встретятся с россиянами.

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