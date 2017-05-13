Болельщики выбежали на поле после матча чемпионата России "Амкар" - "Спартак"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Несколько десятков болельщиков выбежали на поле после завершения матча 28-го тура чемпионата России по футболу между пермским "Амкаром" и московским "Спартаком".

Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. Сразу же после финального свистка на поле выбежали болельщики, чтобы лично поздравить игроков "Спартака" с первой за 16 лет победой в чемпионате России. "Спартак" на прошлой неделе досрочно обеспечил себе чемпионский титул после поражения санкт-петербургского "Зенита" от грозненского "Терека".

В следующем туре "Спартак" на своем поле примет грозненский "Терек", "Амкар" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 17 мая.