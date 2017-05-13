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Болельщики выбежали на поле после матча чемпионата России "Амкар" - "Спартак"

Спорт
13 мая, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Несколько десятков болельщиков выбежали на поле после завершения матча 28-го тура чемпионата России по футболу между пермским "Амкаром" и московским "Спартаком".

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"Спартак" обыграл "Амкар" в первом матче в ранге чемпиона России

Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. Сразу же после финального свистка на поле выбежали болельщики, чтобы лично поздравить игроков "Спартака" с первой за 16 лет победой в чемпионате России. "Спартак" на прошлой неделе досрочно обеспечил себе чемпионский титул после поражения санкт-петербургского "Зенита" от грозненского "Терека".

В следующем туре "Спартак" на своем поле примет грозненский "Терек", "Амкар" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 17 мая.

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