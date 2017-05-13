Сборная США по хоккею заявила на ЧМ игроков "Рейнджерс" Шея и Хэйса

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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная США по хоккею заявила на чемпионат мира защитника клуба Национальной хоккейной лиги "Рейнджерс" Брэйди Шея и его одноклубника форварда Кевина Хэйса. Об этом журналистам сообщил главный тренер американцев Джефф Блэшилл.
"Мы заявили Брэйди Шея и Кевина Хэйса. Оба уже прилетели и смогут сыграть завтра", - сказал Блэшилл.
В субботу сборная США обыграла команду Латвии со счетом 5:3. Следующий матч американцы проведут 14 мая с командой Словакии.
По словам Блэшилла, матч с командой Латвии напомнил ему игру со шведами, в которой американцы выиграли 4:3. "Соперник действовал здорово в плане структуры игры, в чем была видна работа Хартли и его штаба. Для нас это был большой урок, и я благодарен Джей Ти Комферу, Нику Бьюгстаду, Эндрю Коппу за то, что они вернули нашу команду в игру", - отметил он.
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли отметил, что сборная США была самой быстрой командой, с которой латвийцы играли на нынешнем турнире.
"Для наших защитников это было настоящее испытание - мы бились изо всех сил, и это очень обидное поражение для сборной Латвии. С другой стороны, это неплохой урок для нас, есть из чего сделать выводы, осталось два матча на групповом этапе, и мы по-прежнему находимся на неплохой позиции. Мы выиграли три первых матча, у нас есть шансы попасть в четвертьфинал. Матчи с Россией и Германией будут очень важными и трудными - завтра у нас есть возможность отдохнуть, восстановиться и подойти готовыми", - подчеркнул он.
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