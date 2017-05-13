Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Челси" Конте поздравил Карреру с победой "Спартака" в чемпионате России

Спорт
13 мая, 17:08 UTC+3 ПЕРМЬ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Главный тренер "Спартака" рассказал, что в ответ поздравил Конте с победой в чемпионате Англии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Артем Коротаев/ТАСС

ПЕРМЬ, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте лично в телефонном разговоре поздравил наставника московского "Спартака" Массимо Карреру с победой в чемпионате России. Об этом тренер красно-белых сообщил на пресс-конференции.

Смотрите также
Футболисты "Спартака"

"Спартак" обыграл "Амкар" в первом матче в ранге чемпиона России

По итогам 27-го тура "Спартак" стал чемпионом страны впервые с 2001 года. Каррера работал вместе с Конте в тренерском штабе "Ювентуса" и сборной Италии.

"Мы с Конте говорили по телефону, он меня поздравил. Через несколько минут я поздравлю его с победой в чемпионате Англии", - сказал Каррера.

В субботу в выездном матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл пермский "Амкар" со счетом 1:0. "Считаю, что "Амкар" заслуживал и ничью, у них были хорошие моменты, но в футболе побеждает тот, кто забивает, возможно, нам повезло больше. Наша цель - набрать 72 очка. Было бы правильно завершить чемпионат так же, как и провели его - победой, поэтому мы хотим выиграть два оставшихся матча", - подчеркнул специалист.

"Наши ребята давно не играли вместе, не хватало сыгранности, поэтому я знал, что могли быть сложности. Но мне понравился дух команды, желание победить. Я хотел попробовать, чтобы Жано (Ананидзе) сыграл на позиции Фернандо, и мне понравилось, как он провел матч в этой роли", - добавил Каррера.

После финального свистка несколько десятков болельщиков выбежали на поле к команде. "Болельщики меня не помяли, мы просто праздновали, а бояться их нужно, когда мы проигрываем. Готов ли повторить прыжок (Дениса) Глушакова с машины в толпу? Могу исполнить и что-то похуже: когда долго идешь к цели и выигрываешь, ты способен на самые сумасшедшие поступки", - отметил главный тренер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате аварии автобуса в Турции погибли 20 человек
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
5
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
Темы дня
Загрузка...
Реклама