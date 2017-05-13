Тренер "Челси" Конте поздравил Карреру с победой "Спартака" в чемпионате России

ПЕРМЬ, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте лично в телефонном разговоре поздравил наставника московского "Спартака" Массимо Карреру с победой в чемпионате России. Об этом тренер красно-белых сообщил на пресс-конференции.

По итогам 27-го тура "Спартак" стал чемпионом страны впервые с 2001 года. Каррера работал вместе с Конте в тренерском штабе "Ювентуса" и сборной Италии.

"Мы с Конте говорили по телефону, он меня поздравил. Через несколько минут я поздравлю его с победой в чемпионате Англии", - сказал Каррера.

В субботу в выездном матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл пермский "Амкар" со счетом 1:0. "Считаю, что "Амкар" заслуживал и ничью, у них были хорошие моменты, но в футболе побеждает тот, кто забивает, возможно, нам повезло больше. Наша цель - набрать 72 очка. Было бы правильно завершить чемпионат так же, как и провели его - победой, поэтому мы хотим выиграть два оставшихся матча", - подчеркнул специалист.

"Наши ребята давно не играли вместе, не хватало сыгранности, поэтому я знал, что могли быть сложности. Но мне понравился дух команды, желание победить. Я хотел попробовать, чтобы Жано (Ананидзе) сыграл на позиции Фернандо, и мне понравилось, как он провел матч в этой роли", - добавил Каррера.

После финального свистка несколько десятков болельщиков выбежали на поле к команде. "Болельщики меня не помяли, мы просто праздновали, а бояться их нужно, когда мы проигрываем. Готов ли повторить прыжок (Дениса) Глушакова с машины в толпу? Могу исполнить и что-то похуже: когда долго идешь к цели и выигрываешь, ты способен на самые сумасшедшие поступки", - отметил главный тренер.