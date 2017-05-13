Два гола Дзюбы помогли "Зениту" победить "Крылья Советов" в чемпионате России

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:1 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей голы забили Артем Дзюба (1-я и 8-я минуты) и Хави Гарсия (35). Защитник "Зенита" Бранислав Иванович на 55-й минуте забил гол в свои ворота.
Дзюба достиг отметки в 120 голов в зачете символического "Клуба 100", что позволило ему обойти в рейтинге бывшего полузащитника московского "Спартака" Егора Титова (119) и сравняться с известным в прошлом игроком столичного "Динамо" Игорем Колывановым.
"Зенит" с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Крылья Советов", имея в активе 25 баллов, идет 14-м. В следующем туре "Зенит" 17 мая примет "Краснодар", в тот же день "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Томью".