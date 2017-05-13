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Начало второго периода матча Россия - Словакия было отложено из-за проблем со льдом

Спорт
13 мая, 18:15 дата обновления: 13 мая, 18:24 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Счет после первого периода - 3:0 в пользу россиян

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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Начало второго периода матча чемпионата мира по хоккею между командами России и Словакии было отложено из-за проблем со льдом, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Встреча проходит в немецком Кельне.

Команды сначала вышли на площадку, но потом вынуждены были ее покинуть, чтобы организаторы могли решить проблемы со льдом. 

Счет после первого периода - 3:0 в пользу россиян. Ранее подобная проблема на кельнской "Ланксесс-Арене" была 10 мая в матче команд Словакии и Германии, когда организаторам пришлось повторно намораживать лед.

Позднее игра возобновилась. Стандартный перерыв по времени между периодами длится 17 минут.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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