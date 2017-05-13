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Василевский: российские хоккеисты не должны расслабляться ни в одном из периодов ЧМ

Спорт
13 мая, 20:10 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам голкипера, для него нет разницы, играть с сильным или слабым соперниками

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России не должны расслабляться ни в одном из периодов матчей чемпионата мира, как это случилось в игре со словаками. Такое мнение журналистам высказал вратарь команды Андрей Василевский.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Россияне в субботу обыграли команду Словакии со счетом 6:0. Ранее стало известно, что нападающий сборной России Сергей Мозякин из-за травмы завершил выступление на чемпионате мира.

"Конечно, тяжело такого игрока потерять, но, как вы видели, мы шесть голов забили, значит, потеря пока не сказалась, - сказал Василевский. - В будущем нам предстоят более серьезные соперники, и если будем расслабляться, как во втором и некоторое время в третьем периодах, у нас могут быть проблемы".

По словам Василевского, для него нет разницы, играть с сильным или слабым соперниками. "Игра есть игра: где-то больше бросков, где-то лучше игроки, поопасней моменты. Мое дело ловить, и я должен быть ко всему готов", - отметил он.

Следующий матч россияне проведут 15 мая с командой Латвии.

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