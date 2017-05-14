Эксперт: хоккеистам Орлову и Кузнецову будет тяжело привыкнуть к размеру площадок на ЧМ

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МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игрокам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрию Орлову и Евгению Кузнецову, которые прибыли в расположение сборной России для участия в чемпионате мира, понадобится время для того, чтобы привыкнуть к другому размеру игровых площадок. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер Владимир Плющев.
Кузнецов и Орлов прилетели в Германию, где проходит турнир, 13 мая. Игроки освободились для участия в чемпионате мира после того, как "Вашингтон" в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ уступил "Питтсбургу" со счетом 3-4.
"Десант есть десант, это два игрока, которые по своему уровню мастерства в состоянии помочь команде. Другой вопрос, какое место найдет им тренер, с кем они будут играть, насколько они будут им соответствовать. Тем более что площадки для них непривычные, ведь с большой коробки на маленькую переходить легче, чем наоборот, поэтому понадобится определенное количество времени", - заявил Плющев.
В субботу российские хоккеисты обыграли команду Словакии со счетом 6:0. "Чего-то нового в игре сборной в этих пяти встречах видно не было, команда достаточно ровная и играет в том же ключе, в котором выступала в Евротуре. Думаю, что со словаками был один из лучших матчей на турнире, потому что сборная по движению и организованности выглядела достаточно убедительно и не оставила шансов сопернику, а предыдущие игры комментировать сложно, потому что слишком разный класс между нашей командой и пройденными соперниками. Основные матчи, конечно, впереди", - отметил эксперт.
В заключительной встрече группового этапа сборная России 16 мая сыграет с командой США. "С американцами будет показательный матч, он будет носить принципиальный характер и перед плей-офф поможет оценить свои силы и силы ключевых соперников. США показали очень интересный хоккей, это достаточно интересный и амбициозный соперник", - поделился мнением Плющев.
Помимо Андрея Василевского, который защищал ворота сборной во всех пяти играх группового этапа, в заявке национальной команды находятся еще два вратаря - Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. "Радует вратарская линия. Наверное, в матче с итальянцами (сборная России одержала победу со счетом 10:1 - Прим. ТАСС) можно было бы сделать рокировку, хотя мы не знаем всей кухни. Наверняка были разговоры тренеров с Василевским, возможно, он попросил его побольше нагрузить", - отметил собеседник ТАСС.
После пяти игр сборная России набрала 14 очков и лидирует в группе А. В следующем матче российская команда 15 мая сыграет со сборной Латвии.