Знарок: Кузнецов и Орлов готовы сыграть за сборную России в матче ЧМ с латвийцами

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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов будут готовы сыграть за сборную России в матче чемпионата мира с командой Латвии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Олег Знарок.
В субботу Кузнецов и Орлов, чей клуб "Вашингтон" завершил выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прибыли в расположение сборной России в Кельне.
"Они будут готовы выйти на лед в матче с латвийцами", - сказал Знарок.
По словам Знарка, Кузнецов может сыграть в тройке с центрфорвардом Владимиром Ткачевым. "В третьем периоде пробовали Ткачева на краю. Может, такой вариант будет удобным", - отметил он.
Матч сборных России и Латвии состоится 15 мая (начало - 21:15 мск). Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.
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