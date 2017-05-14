Организаторы ЧМ-2017 по хоккею заявили, что посещаемость турнира превысила их ожидания

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Посещаемость чемпионата мира по хоккею 2017 года в Кельне и Париже превысила ожидания организаторов турнира. Об этом говорится в заявлении организаторов чемпионата, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Продажа билетов до начала турнира дала нам основания надеяться на аншлаги на матчах сборной Германии, - отметил генеральный секретарь оргкомитета турнира Хеннер Зигфельд. - Но действительность превзошла все наши ожидания - огромное количество поклонников хоккея из других стран приехало на игры турнира и создает фантастическую атмосферу на матчах. Основываясь на текущей посещаемости, первоначальная цель в 600 тысяч зрителей выглядит почти достигнутой".

На данный момент игры турнира посетили 431 тыс. зрителей. 282 тыс. наблюдали за матчами чемпионата в Кельне, 149 тыс. - в Париже.

Посещаемость чемпионата мира 2017 года за девять дней его проведения превысила общую посещаемость прошлогоднего турнира в Москве и Санкт-Петербурге (417 414 человек).

Был установлен рекорд чемпионатов мира по посещаемости за один игровой день. 13 мая "Ланксесс-Арену" посетило 55 239 человека. В тот день на арене проходили матчи Латвия - США, Россия - Словакия и Италия - Германия.

Также был побит рекорд мировых первенств по посещаемости матчей, проходящих в первой половине дня. На встрече сборных Латвии и США находилось 17 936 зрителей.