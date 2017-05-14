Мерзликин займет место в воротах сборной Латвии в матче ЧМ с командой России

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Мерзликин займет место в воротах сборной Латвии в матче ЧМ с командой РоссииСпорт 14 мая, 17:47
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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер Элвис Мерзликин сыграет в воротах сборной Латвии в матче чемпионата мира против команды России. Об этом журналистам сообщил тренер латвийцев Артис Аболс.
Матч пройдет в понедельник, начало в 21:15 мск.
"Завтра в воротах сыграет Мерзликин, в матче примут участие все сильнейшие (игроки команды)", - сказал Аболс. "Тактика у нас будет, как и в предыдущих матчах: играть активно, агрессивно. Главное, нам не удаляться", - добавил он.
"Большинство игроков тренировалось в зале, на лед не вышли. Надо немножко сил поберечь. У нас две важные игры, очки нам нужны", - отметил Аболс.