Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе

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ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" намерен приобрести иностранного центрального защитника, а также ведет переговоры с игроками для укрепления опорной зоны. Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.
"Усиление планируется в линии обороны, это центральный защитник. Переговоры в завершающий стадии. Это иностранный игрок, очень хороший", - сказал Стржалковский.
"Также ведутся переговоры с двумя иностранцами и одним россиянином для укрепления опорной зоны. Может быть, будет и еще один нападающий. Кроме того, ищем еще одного хорошего вратаря, на Сергея Нарубина в силу его возраста и других причин нам сложно рассчитывать", - отметил глава ВФСО "Динамо".
"Динамо" досрочно выиграло первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, гарантировав себе участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18. "Динамо" покинуло РФПЛ в прошлом году.