Хоккеисты Кузнецов и Орлов проводят первую тренировку в составе сборной России на ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов проводят первую тренировку в составе команды на чемпионате мира, сообщает корр. ТАСС с места событий.
В субботу Кузнецов и Орлов, чей клуб "Вашингтон" завершил выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги, прибыли в расположение сборной России в Кельне.
В тренировке также принимают участие ранее получивший травму нападающий Артемий Панарин, форвард Валерий Ничушкин и голкиперы Андрей Василевский, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин.
Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало в 21:15 мск).