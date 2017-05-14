Сборная США разгромила команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США нанесли разгромное поражение команде Словакии со счетом 6:1 в матче группового этапа чемпионата мира.
В составе победителей шайбы забросили Клейтон Келлер (9-я минута), Джонни Годро (26, 43), Кристиан Дворак (37), Джейкоб Троуба (39) и Андерс Ли (48). У словаков отличился Мартин Гернат (31).
Сборная США вышла на первую позицию в группе А, набрав 15 очков. Словаки с четырьмя баллами идут седьмыми. В заключительном матче группового этапа словаки 16 мая сыграют со шведами, американцы в тот же день встретятся с командой России.
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