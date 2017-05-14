Московский ФК "Динамо" будет платить арендную плату за стадион в Петровском парке

ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" будет платить арендную плату за право пользования стадионом, который строится в Петровском парке. Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

По словам Стржалковского, 75% акций стадиона принадлежат банку ВТБ, а 25% - Центральному совету "Динамо".

На вопрос, не получится ли так, что футбольный клуб будет платить арендную плату за стадион, Стржалковский ответил: "Будем, а как? Почему-то создалось мнение, что "Динамо" будет получать деньги со стадиона. Откуда взялось такое мнение?"

"Управляющая компания, которая строит стадион, имеет хорошие кредиты у ВТБ, и срок бизнес-плана - девять лет. То есть отдавать минимум девять лет по бизнес-плану. Но я еще ни разу не видел бизнес- плана, который четко мог выполняться", - добавил глава ВФСО "Динамо".

Футбольный стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Планируется, что футбольный стадион будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года, а первый тестовый матч на нем будет проведен 22 октября 2017 года.