Сборная Чехии победила команду Франции в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение команде Франции со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Париже.

В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (9-я минута), Михал Ржепик (27, 49), Ян Рутта (38) и Томас Зохорна (19). У французов отличились Стефан Да Коста (21) и Антуан Руссель (51).

Чехи поднялись на второе место в турнирной таблице группы В, имея в активе 13 очков после шести встреч. Французы с семью набранным баллами идут шестыми.

В следующем матче сборная Чехии 16 мая сыграет с командой Швейцарии, днем ранее французы проведут встречу со словенцами.