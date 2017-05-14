Сборная Чехии победила команду Франции в матче чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение команде Франции со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Париже.
В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (9-я минута), Михал Ржепик (27, 49), Ян Рутта (38) и Томас Зохорна (19). У французов отличились Стефан Да Коста (21) и Антуан Руссель (51).
Чехи поднялись на второе место в турнирной таблице группы В, имея в активе 13 очков после шести встреч. Французы с семью набранным баллами идут шестыми.
В следующем матче сборная Чехии 16 мая сыграет с командой Швейцарии, днем ранее французы проведут встречу со словенцами.