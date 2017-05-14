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ВФСО "Динамо" вернуло базу в Новогорске под свое управление

Спорт
14 мая, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Ранее учебно-тренировочная база в Новогорске арендовалась московским хоккейным клубом "Динамо"

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Всероссийское физкультурно- спортивное общество "Динамо" приняло решение вернуть базу в Новогорске под свое управление. Об этом сообщает пресс- служба ВФСО "Динамо".

Ранее учебно-тренировочная база в Новогорске арендовалась московским хоккейным клубом "Динамо".

"В целях оптимизации системы управления учебно- тренировочной базой "Новогорск" в связи с истечением срока договора аренды с ХК "Динамо", длительным неисполнением обязательств со стороны арендатора, а также с целью сокращения административных расходов ВФСО "Динамо" возвращает базу "Новогорск" под свое управление", - говорится в сообщении.

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Долги московского хоккейного клуба "Динамо" составляют около 2 млрд рублей

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что хоккейное "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо", в частности о том, что игрокам команды не выплачивается зарплата.

"Искусственный лед и сложное оборудование, расположенное на базе, требуют профессионального контроля и содержания, являются источником повышенной опасности, за который несет ответственность прежде всего владелец. В последние две недели после завершения срока аренды базы имущество находилось вне операционного управления, поэтому в сложившейся ситуации было принято решение о восстановлении контроля со стороны ВФСО "Динамо". ВФСО "Динамо" заявляет, что объекты учебно-тренировочной базы "Новогорск" будут работать в безопасном и бесперебойном режиме, все прежние условия для тренировочного процесса хоккейной команды "Динамо" не претерпят изменений", - сообщается в пресс-релизе

"Динамо" в текущем сезоне дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА.

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