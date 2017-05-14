Аболс: лед на арене в Кельне считается самым плохим в хоккейной лиге Германии

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лед на "Ланксесс-Арене" в Кельне, где проходят матчи чемпионата мира по хоккею, считается самым плохим в немецкой лиге. Об этом журналистам сообщил тренер сборной Латвии Артис Аболс.

По ходу турнира в Кельне начало вторых периодов в матчах Словакия - Германия и Россия - Словакия задерживались, так как организаторам приходилось повторно заливать лед. Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, что лед не соответствует уровню турнира, однако глава оргкомитета соревнований в Кельне Франц Райндль не согласился с этим.

"Трудно сказать, что с ним происходит, то ли влажность, то ли неправильная температура стоит. Но тут люди этим тоже занимаются, видимо, что-то не так. У Хартли (главный тренер сборной Латвии. - Прим. ТАСС) есть знакомый - генеральный менеджер кельнских "Акул", так он сказал, что здесь самый плохой лед в лиге, он мягкий, особенно на вечерних матчах", - сказал Аболс.

"Лед неважный, но все в равных условиях. Он тяжелый, когда мы в 12 часов играли, то он по идее должен быть хороший. Однако по разминке было видно, какой он вязкий", - добавил тренер латвийцев.