Каррера назвал Конте лучшим тренером в мире и своим учителем

Каррера заявил, что "Спартаку" не стоит брать футболистов на высокие зарплатыСпорт 14 мая, 21:59
"Реал" забил в 62-м матче подряд, побив рекорд ведущих европейских чемпионатовСпорт 14 мая, 21:54
Каррера назвал Конте лучшим тренером в мире и своим учителемСпорт 14 мая, 21:47
Экс-глава разведки США назвал "победой России" отставку главы ФБРМеждународная панорама 14 мая, 21:41
Главный тренер московского "Спартака" Каррера заявил, что не намерен покидать командуСпорт 14 мая, 21:32
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажекОбщество 14 мая, 21:02
"Ростов" победил "Рубин" в матче чемпионата РоссииСпорт 14 мая, 20:56
Шахматистка Хоу Ифань считает вызовом свое участие в Гран-при наравне с мужчинамиСпорт 14 мая, 20:53
Болельщики "Тоттенхэма" массово вышли на поле после последнего матча на "Уайт Харт Лэйн"Спорт 14 мая, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера считает Антонио Конте, который привел лондонский "Челси" к званию чемпиона Англии, лучшим специалистом в мире и своим учителем. Об этом Каррера заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ".
В пятницу "Челси" одержал гостевую победу над "Вест Бромвичем" со счетом 1:0 и стал чемпионом Англии за два тура до завершения турнира. Конте привел "Челси" к титулу в первый год работы в клубе. Ранее Каррера, который работал помощником у Конте в туринском "Ювентусе", привел "Спартак" к первому за 16 лет чемпионству в Российской футбольной премьер-лиге.
"Конте как будто сам играет на поле, он направляет игроков, никто на его эмоциональность и подсказки не жалуется. Я работал с ним пять лет и могу сказать, что это самый сильный тренер в мире на данный момент, который может дать все нужное своим футболистам. Я много чему научился у него, я никогда сам не тренировал, я многое почерпнул у него, как общаться с командой, как стратегически готовиться к матчам. В этом плане он многому меня научил, он мой учитель", - заявил Каррера.