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Каррера назвал Конте лучшим тренером в мире и своим учителем

Спорт
14 мая, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

В пятницу "Челси" под руководством Антонио Конте одержал гостевую победу над "Вест Бромвичем" со счетом 1:0 и стал чемпионом Англии за два тура до завершения турнира

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Антонио Конте

Антонио Конте

© EPA/NIGEL RODDIS

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера считает Антонио Конте, который привел лондонский "Челси" к званию чемпиона Англии, лучшим специалистом в мире и своим учителем. Об этом Каррера заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ".

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В пятницу "Челси" одержал гостевую победу над "Вест Бромвичем" со счетом 1:0 и стал чемпионом Англии за два тура до завершения турнира. Конте привел "Челси" к титулу в первый год работы в клубе. Ранее Каррера, который работал помощником у Конте в туринском "Ювентусе", привел "Спартак" к первому за 16 лет чемпионству в Российской футбольной премьер-лиге.

"Конте как будто сам играет на поле, он направляет игроков, никто на его эмоциональность и подсказки не жалуется. Я работал с ним пять лет и могу сказать, что это самый сильный тренер в мире на данный момент, который может дать все нужное своим футболистам. Я много чему научился у него, я никогда сам не тренировал, я многое почерпнул у него, как общаться с командой, как стратегически готовиться к матчам. В этом плане он многому меня научил, он мой учитель", - заявил Каррера.

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