Главный тренер московского "Спартака" Каррера заявил, что не намерен покидать команду

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера заявил, что намерен продолжить работу со столичной командой. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Каррера получил ряд предложений от итальянских и французских клубов и может покинуть "Спартак".
"В настоящий момент моя команда - "Спартак", я рад возможности работать здесь. Я доволен, что руководство в меня поверило, я продолжу работать со "Спартаком", - заявил Каррера.
"Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России. "Для меня ничего не изменилось, я уже думаю о заключительных матчах чемпионата. Очень рад, что довольны фанаты и руководство клуба, я сделал все, что мог, ведь я за это получаю зарплату. Конечно, я чувствую гордость за то, что смог сделать с ребятами, они настоящие бойцы, они сделали все, что я от них требовал", - сообщил Каррера.
По словам тренера, языковой барьер не является для него препятствием. "На поле футбольные термины понятны. У нас есть хороший переводчик, когда мне нужно передать эмоции, он пытается моим тоном их передать, как будто я говорю на русском. Конечно, я постараюсь выучить русский язык, но это непросто", - добавил он.