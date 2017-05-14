Сборная Швейцарии проиграла команде Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею

Глава Microsoft призвал к неотложным коллективным шагам в свете хакерской атакиМеждународная панорама 15 мая, 1:02
КНДР назвала удачным очередное ракетное испытаниеМеждународная панорама 15 мая, 0:53
Опрос: увольнение главы ФБР не отразилось на рейтинге ТрампаМеждународная панорама 15 мая, 0:43
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачныЭкономика и бизнес 15 мая, 0:33
Авиарейсы из России в Белоруссию переводятся в международные секторы аэропортовЭкономика и бизнес 15 мая, 0:16
Хоккеисты Кузнецов и Орлов дебютируют на чемпионате мира - 2017 в матче с командой ЛатвииСпорт 15 мая, 0:11
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукцииАрмия и ОПК 15 мая, 0:09
Совбез РФ: операция России в Сирии создала условия для продвижения межсирийского диалогаПолитика 15 мая, 0:06
"Рома" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию "Ювентуса" в чемпионате Италии по футболуСпорт 14 мая, 23:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала волевую победу в овертайме над командой Швейцарии со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе швейцарцев шайбы забросили Фабрис Херцог (5-я минута) и Джоэль Дженацци (11). У финнов отличились Юусо Хиетанен (20), Микко Рантанен (48) и Валттери Филппула (63).
Сборная Швейцарии занимает третье место в турнирной таблице группы B, одержав в шести матчах четыре победы (12 очков). Финские хоккеисты с четырьмя победами в шести встречах идут на четвертой позиции (11). В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Чехии, Белоруссии, Словении, Канады, Норвегии и Франции.
Следующий матч сборная Швейцарии проведет 16 мая против команды Чехии, финны в тот же день встретятся с канадцами.