Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Швейцарии проиграла команде Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею

Спорт
14 мая, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:3

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала волевую победу в овертайме над командой Швейцарии со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

Смотрите также

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

В составе швейцарцев шайбы забросили Фабрис Херцог (5-я минута) и Джоэль Дженацци (11). У финнов отличились Юусо Хиетанен (20), Микко Рантанен (48) и Валттери Филппула (63).

Сборная Швейцарии занимает третье место в турнирной таблице группы B, одержав в шести матчах четыре победы (12 очков). Финские хоккеисты с четырьмя победами в шести встречах идут на четвертой позиции (11). В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Чехии, Белоруссии, Словении, Канады, Норвегии и Франции.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет 16 мая против команды Чехии, финны в тот же день встретятся с канадцами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
5
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
6
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукции
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/ч
Темы дня
Загрузка...
Реклама