Ларкин: Кузнецов добавит сборной РФ изобретательности в атаке на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард Евгений Кузнецов добавит сборной России изобретательности в атаке на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной США Дилан Ларкин.

Матч Россия - США состоится 16 мая. Кузнецов с защитником Дмитрием Орловым из клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" прибыли в субботу на чемпионат мира.

"Очень хорошая сборная подобралась у россиян. Это будет тяжелая игра на высоких скоростях, крайне интересная для зрителей. Ваша команда усилилась Кузнецовым, он добавит изобретательности игре россиян. Но мы готовы противостоять ему и его партнерам, нам нужно быть дисциплинированными", - считает Ларкин.

"Очевидно, что эта игра самая важная для нас, ведь мы боремся за победу в группе, - продолжил форвард. - Нам хочется избежать игры с канадцами до финала. Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал - в Париже или Кельне. Россияне отлично действуют индивидуально, хорошо уходят от защитников соперника - чтобы их победить, нам нужно четко отыграть в защите".

В понедельник сборная России сыграет против команды Латвии. Начало встречи - 21:15 мск. В активе сборной США 15 очков в шести матчах, команда возглавляет группу A. Россияне отстают на один балл, сыграв пять встреч.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.