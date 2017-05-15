Аболс: латвийские хоккеисты будут играть с командой России так же, как и в других матчах

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КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Латвии не собирается расслабляться в матче чемпионата мира против команды России, несмотря на то, что у латвийцев не сыграют основные вратарь и нападающие, и что главный матч для латвийцев - с командой Германии. Об этом журналистам сообщил тренер команды Латвии Артис Аболс.
Ранее стало известно, что матч в понедельник со сборной России пропустят вратарь Элвис Мерзликин, а также форварды Янис Спруктс и Андрис Джериньш. Джериньш с тремя шайбами является лучшим снайпером латвийцев на этом турнире.
"По поводу расслабленности нам главный тренер Боб Хартли говорил в раздевалке утром. Да, у нас есть изменения в составе и матч с немцами главный, но мы будем играть в том же стиле, что и предыдущие встречи", - сказал Аболс.
Тренер подтвердил, что изменения в составе связаны с матчем во вторник против немцев. В случае победы латвийцы обойдут в группе А команду Германии и выйдут в плей-офф.
"Турнирное положение таково, что еще до игры с Россией нам надо держать в уме матч с немцами, с которыми даже в случае выигрыша у россиян надо брать хотя бы очко. Решающая игра с немцам, поэтому состав сегодня именно такой. Джериньш и Спруктс по этим же причинам отдыхают, тем более что у немцев пауза в два дня, к ним присоединились из НХЛ Драйзайтль и Грубауэр", - отметил Аболс.
"По игре Россия сильнейшая, всех спокойно обыгрывает. Американцы, как мне показалось, были даже быстрее, чем шведы", - добавил он.
Матч сборных России и Латвии пройдет в понедельник, начало в 21:15 мск.