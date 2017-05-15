Футболист Камболов признался, что рад отказаться от отпуска ради вызова в сборную России

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник "Рубина" Руслан Камболов рад отказаться от отпуска ради участия в подготовке сборной России по футболу к домашнему Кубку конфедераций. Слова 27-летнего игрока ТАСС предоставили в пресс-службе казанского клуба.
В понедельник был оглашен расширенный состав сборной России из 30 игроков для подготовки к домашнему Кубку конфедераций.
"О вызове я узнал, увидев фотографию на нашем клубном сайте, выложили новость - я и Максим Канунников (одноклубник Камболова - прим. ТАСС) вызваны в сборную; потом уже все начали присылать поздравления. Я очень рад, стремился (к этому) и надеюсь оправдать ожидания. У меня особых планов на отпуск не было, только в Осетию домой хотел съездить, а так в принципе рад отказаться от отпуска ради сборной", - поделился эмоциями от вызова защитник.
На вопрос, на какой позиции он видит себя в сборной, Камболов, который имеет опыт выступления как в защите, так и в полузащите, ответил: "Это будет виднее главному тренеру, а так главное - хорошо себя проявить и попасть в основной список на Кубок конфедераций".
Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Заявку сборной России на Кубок конфедераций из 23 футболистов Российский футбольный союз (РФС) должен подать не позднее 7 июня. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами. Соперниками команды на групповом этапе Кубка конфедераций станут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики.