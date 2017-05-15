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Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали зрители из свыше 100 стран мира

Спорт
15 мая, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков

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Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Любители футбола из более чем 100 стран мира подали заявки на паспорта болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

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Паспорт болельщика на Кубок конфедераций: как его получить и для чего он нужен

Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является обязательным документом для посещения матчей Кубка конфедераций, который необходимо получить после покупки билета.

"Заявки на получение паспортов болельщиков, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы, уже подали граждане из более чем 100 стран мира: России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Белоруссии, Англии, Узбекистана, Казахстана и других", - говорится в сообщении министерства.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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