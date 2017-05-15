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Британский шахматист Адамс недоволен игрой, которую показывает на этапе Гран-при в Москве

Спорт
15 мая, 18:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В понедельник Адамс белыми фигурами уступил российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему

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Майкл Адамс

Майкл Адамс

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Британский гроссмейстер Майкл Адамс недоволен уровнем игры, который показывает на московском этапе Гран-при. Об этом шахматист рассказал ТАСС.

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В понедельник Адамс белыми фигурами уступил российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему. После четырех туров в активе британца одно очко.

"Давайте говорить откровенно - пока я играю в Москве плохо, - сказал Адамс. - Задач на турнир для себя я не ставлю, но надеюсь, что сумею уже в следующих партиях показать игру более высокого уровня".

Гран-при стартовал 12 мая в Москве. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Турнир в Москве завершится 21 мая.

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