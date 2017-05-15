IAAF пока не ответила на запрос ВФЛА о сроках рассмотрения остальных заявок атлетов РФ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не дала ответ на запрос Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по поводу сроков рассмотрения оставшихся индивидуальных заявок российских спортсменов на участие в международных стартах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

Как сообщил ранее ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, 11 мая в международную федерацию был отправлен повторный запрос по поводу затянувшихся сроков рассмотрения заявок. Решения IAAF ждут порядка 90 российских легкоатлетов. Последний раз IAAF объявляла свое решение по индивидуальным заявкам россиян больше месяца назад. 11 апреля были допущены к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и победительница мирового первенства - 2015 в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина).

"Пока мы не получили от IAAF ответа на наш запрос, хотя и не обозначали никаких временных сроков для этого, - отметил Паркин. - Но очевидно, что определенность должна наступить как можно быстрее. Летний сезон уже начинается, и нашим спортсменам очень важно знать уже сейчас, будет ли им в этом году предоставлена возможность выступать на международных стартах".

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. При этом международная ассоциация приняла решение на время лишения членства ВФЛА разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.