Элерс: датским хоккеистам надо многое поменять для успеха на домашнем ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной Дании по хоккею предстоит многое изменить в своей игре, чтобы успешно выступить на домашнем чемпионате мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал форвард датчан Николай Элерс.

В следующем году мировое первенство пройдет в датских Копенгагене и Хернинге.

"Мы надеемся, что выступим лучше, чем в этом году. Здесь мы не показали свою лучшую игру, поэтому нам многое в этом плане стоит поменять, - сказал Элерс. - Нашей целью был выход в плей-офф, чего нам сделать не удалось. Но матч с Италией показал, что мы на верном пути - показали в игре все лучшее, что у нас есть".

"С нетерпением жду домашнего турнира, у меня нет других слов. Дания - такая маленькая страна, где не так много хоккеистов. Поэтому чемпионат мира будет большим событием для датского хоккея и всей Дании", - добавил он.

Сборная Дании в понедельник обыграла команду Италии со счетом 2:0. Второй гол итальянцы забили в свои ворота на последней минуте - шайба после передачи отскочила от клюшки Александра Эггера в пустые ворота. Итальянцы в тот момент заменили вратаря на шестого полевого игрока. "Я такого раньше не видел, это курьезный гол. Сопернику надо было побеждать, но ему не повезло", - отметил Элерс.

После матча датчане устроили проводы своему капитану Мортену Грену, который провел последний матч за свою национальную сборную. "Он отличный парень, отличный капитан. Я горд тем, что играл с ним в одной команде, и сожалею, что его больше с нами не будет в сборной", - отметил форвард.