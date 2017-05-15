Третьяк: сборная России на ЧМ по хоккею находится в оптимальном состоянии

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России по хоккею на чемпионате мира находятся в оптимальных кондициях, как по физическому состоянию, так и по игре. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Россияне в шести матчах одержали шесть побед. В понедельник российская команда разгромила сборную Латвии со счетом 5:0.

"Мы в оптимальном состоянии, и по физике, и по игре, - заявил Третьяк. - Столько моментов создаем, еще бы реализацию моментов получше. Мне понравилось, с каким настроением действует команда, с какой отдачей, несмотря на то, с кем она играет. Матч хоть и не решает ничего, но видно, что команда заряжена на гол, а ребята получают удовольствие".

"Латвийцы нормально начали, но мы сильнее. Я тоже на их месте не стал бы рваться, поскольку завтрашняя игра для них будет решающей. Сорокин очень хорошо сыграл, без волнения. Нам ехать в Париж не очень хочется, надо надеется, что победим американцев", - добавил Третьяк.

Сборная России, уже обеспечившая себе выход в четвертьфинал турнира, набрала 17 очков и вышла на первое место в группе А. В заключительном матче группового этапа россияне 16 мая сыграют с командой США. Если сборная России не проиграет в основное время, то займет первое место в группе и встречу 1/4 финала проведет в Кельне, где выступала весь групповой этап. В случае, если россияне станут вторыми, а немцы займут четвертое место, то четвертьфинал с участием россиян пройдет в Париже.