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Сборная России разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

Спорт
15 мая, 23:23 дата обновления: 15 мая, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Встреча группы А завершилась со счетом 5:0

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Игроки сборной России Артемий Панарин и Владислав Наместников (слева направо) празднуют гол, забитый в ворота команды Латвии

Игроки сборной России Артемий Панарин и Владислав Наместников (слева направо) празднуют гол, забитый в ворота команды Латвии

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России разгромили команду Латвии со счетом 5:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

Шайбы забросили Богдан Киселевич (12-я минута), Иван Телегин (19), Владислав Наместников (21), Никита Кучеров (40) и Антон Белов (54).

В составе сборной России лучшим игроком признан защитник Белов, у латвийцев - также игрок обороны Артур Кулда.

Первую игру на турнире провели защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов, присоединившиеся к команде после вылета "Вашингтона" из розыгрыша Кубка Стэнли. Вратарь Илья Сорокин, проведший первый полный матч на турнире, отразил все 24 броска соперников. Форвард сборной России Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира - 13 (3+10) очков. Российская команда не пропустила ни одной шайбы в третьем матче подряд.

Сборная России, уже обеспечившая себе выход в четвертьфинал, набрала 17 очков и вышла на первое место в группе А. В активе латвийцев - 9 очков и четвертое место.

В заключительном матче группового этапа сборная России 16 мая сыграет с командой США. В этой встрече определится победитель группы А - американцы отстают от сборной России на два очка и в случае победы в основное время опередят россиян в турнирной таблице. Латвийцы в тот же день встретятся со сборной Германии.

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