Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Игрок: сборная России по хоккею обыграла латвийцев за счет контроля шайбы

Спорт
16 мая, 1:17 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам российского защитник Дмитрия Орлова, самая важная игра будет завтра, когда сборная России встретится с командой США в заключительной встрече группового этапа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тренер мужской сборной России по хоккею с шайбой Харийс Витолиньш, центральный нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов (слева направо) на тренировке команды сборной России перед матчем со сборной Латвии в рамках чемпионата мира по хоккею 2017

Тренер мужской сборной России по хоккею с шайбой Харийс Витолиньш, центральный нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов (слева направо) на тренировке команды сборной России перед матчем со сборной Латвии в рамках чемпионата мира по хоккею 2017

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты победили команду Латвии на чемпионате мира, поскольку не допускали много потерь шайбы. Такое мнение высказал защитник команды Дмитрий Орлов, проведший первый матч на турнире.

Смотрите также
Игроки сборной России Артемий Панарин и Владислав Наместников (слева направо) празднуют гол, забитый в ворота команды Латвии

Сборная России разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

Для Орлова эта игра стала первой на турнире после того, как он с одноклубником по "Вашингтону" Евгением Кузнецовым прибыл в субботу из США.

"Латвийцы неплохо выступают на чемпионате мира, просто у нас не было много потерь, мы старались контролировать шайбу. У соперника было несколько моментов, но Сорокин спас нас", - сказал игрок.

В матче Орлов действовал в паре с Артемом Зубом. "Главное - мы выиграли, самая важная игра будет завтра, поэтому нужно выспаться и отдохнуть. С Зубом в паре игралось нормально - хороший игрок, я до этого его не видел. Хороший парень, и будем вместе играть только лучше, прибавлять", - отметил он.

Заключительный матч предварительного этапа россияне сыграют с командой США во вторник, начало в 17:15 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными
2
Постпред США при ООН предложила России вместе выступить против Асада
3
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
4
Юрий Соломин попросил отреставрировать дом в Чите, где родился его брат
5
МИД назвал провокацией внесение Грузией Лужкова в черный список
6
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
7
Белый дом: России и Китаю следует ужесточить санкции в отношении КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама