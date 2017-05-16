Игрок: сборная России по хоккею обыграла латвийцев за счет контроля шайбы

Тренер мужской сборной России по хоккею с шайбой Харийс Витолиньш, центральный нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов (слева направо) на тренировке команды сборной России перед матчем со сборной Латвии в рамках чемпионата мира по хоккею 2017 © Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты победили команду Латвии на чемпионате мира, поскольку не допускали много потерь шайбы. Такое мнение высказал защитник команды Дмитрий Орлов, проведший первый матч на турнире.

Для Орлова эта игра стала первой на турнире после того, как он с одноклубником по "Вашингтону" Евгением Кузнецовым прибыл в субботу из США.

"Латвийцы неплохо выступают на чемпионате мира, просто у нас не было много потерь, мы старались контролировать шайбу. У соперника было несколько моментов, но Сорокин спас нас", - сказал игрок.

В матче Орлов действовал в паре с Артемом Зубом. "Главное - мы выиграли, самая важная игра будет завтра, поэтому нужно выспаться и отдохнуть. С Зубом в паре игралось нормально - хороший игрок, я до этого его не видел. Хороший парень, и будем вместе играть только лучше, прибавлять", - отметил он.

Заключительный матч предварительного этапа россияне сыграют с командой США во вторник, начало в 17:15 мск.