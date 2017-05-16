Знарок заявил, что для сборной России по хоккею важно занять первое место в группе на ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной России важно занять первое место в группе на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской сборной Олег Знарок.
В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии в матче чемпионата мира.
"Для нас важно занять первое место в группе. Мы готовимся к этой игре, просматриваем соперника", - сказал Знарок.
Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Заключительный матч группового этапа россияне проведут во вторник против сборной США, начало - 17:15 мск. По его итогам определится победитель группы А.